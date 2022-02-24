Прокуратура Москвы призвала не ходить на несанкционированные антивоенные акции

Прокуратура Москвы выпустила предостережение "о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях". Под последними подразумеваются антивоенные акции, сообщения о которых появились сегодня в соцсетях и СМИ.

В частности, прокуратура указала, что власти Москвы не согласовали в законном порядке публичное мероприятие в городе.

"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, - говорится в сообщении прокуратуры. - Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность".