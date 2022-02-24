На Южном Урале семьям с детьми, болеющими целиакией, будут выплачивать пособие

В Челябинской области семьи с детьми, болеющими целиакией, будут получать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в областной закон о ежемесячной денежной выплате родителям, имеющим детей, страдающих фенилкетонурией, были разработаны по поручению губернатора Алексея Текслера и приняты на заседании Законодательного собрания региона.

"Мы приняли решение: с этого года начали выплачивать пособие на спецпитание детей, которые болеют фенилкетонурией. По целиакии приняли аналогичное решение. Но вопрос более сложный, он связан с тем, что необходимо и в наших школах обеспечить специальную диету для таких детей. Соответствующие поручения даны", — рассказал Алексей Текслер.

Как рассказала на заседании ЗСО министр социальных отношений региона Ирина Буторина, в Челябинской области проживают 240 детей с целиакией, которым жизненно необходимо соблюдение безглютеновой диеты.

"В соответствии с поручением губернатора Челябинской области Алексея Текслера по итогам прямой линии был разработан проект закона, который предусматривает расширение категорий получателей ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей, в том случае если семья воспитывает детей, страдающих целиакией. По информации министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас в регионе таких детей проживает 240 человек до 18 лет, у них есть диагноз целиакия подтвержденный и целиакия под вопросом. Оба диагноза требуют соблюдения безглютеновой диеты. Эта выплата поможет семьям обеспечить эту диету. Объем бюджетных средств, необходимых для предоставления выплаты, составит 4,5 млн рублей ежегодно", - рассказала на заседании ЗСО министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Планируется, что с 2023 года ежемесячная выплата будет индексироваться.

Депутаты поддержали законопроект и приняли его в первом и третьем чтениях.

"В январе мы приняли закон о поддержке семей, где дети болеют фенилкетонурией. Сегодня мы дополнили закон диагнозом целиакия. Около 5 тысяч рублей получат семьи, где есть дети, болеющие целиакией, на приобретение продуктов питания, которые не содержат глютена. Запрос от общества сегодня был удовлетворен", - подчеркнул председатель комитета ЗСО по социальной политики Сергей Буяков.