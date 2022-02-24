24 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

Израиль осудил военную операцию России в Донбассе

Иерусалим осуждает военную операцию России в Донбассе, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам дипломата, "нападение России на Украину серьезно нарушает мировой порядок". Он добавил, что Израиль готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины.

Ранее посольство Израиля призвало находящихся на территории Украины граждан прибыть на пограничные переходы на границе с Польшей для эвакуации.

Между тем, сам Израиль продолжает бомбить Сирию. В ночь с 23 на 24 февраля израильские военные нанесли авиаудар по окрестностям Дамаска, сообщило государственное телевидение Сирии. Залп был отражен системами сирийского ПВО. Погибли трое сирийских военных. Ранее подобная атака была предпринята Израилем 9 февраля.

Теги: израиль, военная операция, донбасс



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