Роскомнадзор потребовал от российского СМИ удалить новость о взрывах в Киеве

Роскомнадзор потребовал от красноярского издания "Проспект Мира" удалить новость о взрывах на Украине, пригрозив блокировкой сайта.

"Роскомнадзор отправил "Проспекту Мира" уведомление, в котором сообщается о необходимости удаления новости "СМИ сообщают о взрывах в городах и столице Украины". Редакция под угрозой блокировки сайта вынуждена была подчиниться требованию надзорного органа", - говорится в сообщении редакции в Telegram-канале издания.

Редакция отметила, что в ответе ведомство не указало, что именно в новости считается "ложным сообщением". "Проспект Мира" пишет, что ссылался в новости на сообщения официальных ведомств, официальных СМИ и телеграм-каналов (с указанием на вероятностный характер информации).

Главный редактор издания Алексей Макеев считает, что распоряжение Роскомнадзора использовать "только официальные российские источники информации" при освещении ситуации на Украине как незавконное.

"Что тут можно сказать? Это можно воспринимать как акцию прямой цензуры. Для издания подобных распоряжений нужно вводить военное положение, а оно, как известно, у нас не введено. Сейчас у нас экстренное заседание редколлегии. Думаем, как вообще можно в сложившихся в России условиях заниматься своей деятельностью. Можно, конечно, игнорировать это требование как незаконное, но для этого ещё нужно будет какие-то консультации у юристов получить. Какого-то окончательно решения по этому вопросу ещё не принято", - цитирует Макеева издание "Подъем".

Напомним, ранее Роскомнадзор выпустил предупреждение российским СМИ о наказуемости распространения заведомо ложной информации. В сообщении ведомства говорилось о статье закона "О СМИ", в которой от журналистов требуется проверять информацию.

Однако также Роскомнадзор заявил, что СМИ "обязаны" при освещении ситуации на Украине использовать информацию только от официальных источников. Ведомство не указало на норму закона, которая предполагает такое ограничение в мирное время.