В Югре с нарушениями потрачены 1,7 миллиона из бюджета округа

Депутаты думы ХМАО утвердили отчёт окружной Счётной палаты о её работе в 2021 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Счётной палаты округа, проверено и проанализировано использование 9,3 млн руб. По результатам проверок выявлены нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму в 1,7 млн руб. Устранено нарушений и недостатков на общую сумму 349 тыс. руб.

Депутаты приняли отчёт при 34 голосах "за" и четырёх не голосовавших депутатах.