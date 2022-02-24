24 Февраля 2022
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Общество В России Москва
Марина Литвинович (2021) | Фото: t.me/litvinovichm / Марина Литвинович

В Москве задержана правозащитница Марина Литвинович, предлагавшая выходить на протесты против войны

Правозащитница Марина Литвинович сообщила о задержании. По словам Литвинович, ее задержали в Москве при выходе из дома и отвели в ОВД "Мещанский".

Ранее правозащитница сообщила в своем Telegram-канале, что некто пытался вскрыть ее соцсети, аккаунт на Госуслугах, почту и т.д.

Ранее Литвинович предлагала выйти на акции, чтобы выразить протест против войны с Украиной.

"Любой, кто еще остается человеком, должен не плакать, не бояться, а просто выйти и сказать, что он против войны. Я думаю, что любой, кто остался человеком, должен это сделать", - заявила Литвинович в эфире радио "Эхо Москвы".

Теги: марина литвинович, задержание, протест, москва, война



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