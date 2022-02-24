В Югре сотрудники компании-банкрота получили долг по заплате в 2,9 миллиона

Сотрудникам ООО "ЮГАНСКЭНЕРГО" (признано банкротом) получили крупный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Предприятие, находящееся в стадии банкротства, имело задолженность по заработной плате перед работниками в 2,9 млн руб. Ранее руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы". Рассмотрено и удовлетворено соответствующее представление, внесённое в адрес директора организации.

В итоге работники получили свои деньги.