24 Февраля 2022
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Киев Евромайдан флаг Украины (2013) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге собираются провести антивоенный митинг

На фоне военных действий с Украиной, в Екатеринбурге собираются устроить антивоенный митинг. Соответствующее обращение в региональное МОБ уже подал совет левых организаций Екатеринбурга, сообщают "Вечерние Ведомости".

"Мы понимаем, что события развиваются стремительно и вряд ли возможно повлиять на Путина таким образом. Но мы должны делать все возможные шаги для того, чтобы показать, что мы – против такой политики нашей страны", - цитирует редакция главу Координационного совета левых организаций города Игоря Филиппова.

Напомним, что сегодня с самого утра в Екатеринбурге проходит серия одиночных пикетов против войны с Украиной. Уже после обеда пикетирующих стали задерживать сотрудники полиции.

Теги: митинг, война, Екатеринбург



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