В Госдуме передали слова Жириновского о ситуации на Украине

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призывает действовать на Украине жестко и четко.

По его словам, партия поддерживает инициативу президента России и действия российской армии.

"Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", - цитирует Чернышова РИА Новости.

Ранее сообщалось о речи Жириновского на пленарном заседании Госдумы, когда он предложил начать войну с США и в целом с Западом. "Надо потребовать распустить НАТО, [их] ядерное оружие должно быть уничтожено. Они выполнять это не будут, тогда мы должны использовать свое военно-техническое преимущество. Нам надо кардинально решить проблемы. Среди сверхдержав должна остаться одна – Россия. Три сверхдержавы мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать", - заявил лидер ЛДПР.