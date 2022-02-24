24 Февраля 2022
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Политика
Владимир Жириновский (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы

В Госдуме передали слова Жириновского о ситуации на Украине

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призывает действовать на Украине жестко и четко.

По его словам, партия поддерживает инициативу президента России и действия российской армии.

"Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", - цитирует Чернышова РИА Новости.

Ранее сообщалось о речи Жириновского на пленарном заседании Госдумы, когда он предложил начать войну с США и в целом с Западом. "Надо потребовать распустить НАТО, [их] ядерное оружие должно быть уничтожено. Они выполнять это не будут, тогда мы должны использовать свое военно-техническое преимущество. Нам надо кардинально решить проблемы. Среди сверхдержав должна остаться одна – Россия. Три сверхдержавы мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать", - заявил лидер ЛДПР.

Теги: жириновский, украина



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