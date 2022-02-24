В Челябинской области расширили перечень наград для присвоения звания "Ветеран труда"

В Челябинской области расширен перечень наград, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда". Законопроект, разработанный по инициативе губернатора региона Алексея Текслера, сегодня был принят на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре прошлого года Алексей Текслер дал поручение министерству социальных отношений региона проработать этот вопрос.

"Давайте посмотрим, какие еще могут быть дополнительные критерии, чтобы они были объективные, потому что поддержка ветеранов – это одна из основных задач, которые у нас есть. Те, кто получает это звание, получает дополнительную ежемесячную поддержку. Мы, кстати, на эту поддержку тратим из областного бюджета более двух миллиардов рублей ежегодно. И сейчас мы увеличиваем категории за счет снижения порога стажа. И еще раз внимательно посмотрим на те предложения, которые сегодня прозвучали", - отметил тогда глава региона.

С учетом поправок перечень наград дополнен общесоюзными знаками "Победитель социалистического соревнования" (1973 – 1980 годы) и "Ударник пятилетки" (9-12 пятилетки). Благодаря расширению перечня наград звание регионального ветерана труда дополнительно смогут получить порядка 8,5 тысячи южноуральцев.

"По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера был разработан предлагаемый проект закона. Предлагается расширить перечень наград, которые бы являлись основанием для присвоения звания ветеран труда Челябинской области. За счет единых общесоюзных знаков "Победитель социалистического соревнования" (1973 – 1980 годы) и "Ударник пятилетки" (с 9-12 пятилетки). При расширении перечня наград, расчетная дополнительная потребность средств областного бюджета составит порядка 126 млн рублей при прогнозной численности 8,5 тыс. потенциальных получателей данного звания. На реализацию закона области о звании "Ветеран труда Челябинской области" в 2022 году в областном бюджете уже запланированы средства в размере чуть более 2 млрд рублей", - рассказала на заседании ЗСО министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Председатель комитета ЗСО по социальной политики Сергей Буяков поддержал законопроект. "Данный законопроект направлен на увеличения числа лиц, которые могут получать звание "Ветеран труда". Неоднократно к нам в обращениях люди писали и просили обратить внимание, что те награды, которые получены ими в советский период не учитываются при получении этого звания", - подчеркнул он.

"Закон действительно необходимый и актуальный. Эта мера позволит повысить уровень социальной поддержки граждан с большим трудовым стажем и поощрениями за особые отличия", – отметил председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.

В Челябинской области с 1 января 2022 года был снижен на пять лет стаж необходимый для получения звания "Ветеран труда". Теперь для присвоения звания ветерана труда Челябинской области, помимо наград, нужно получать пенсию либо достигнуть возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчины. Страховой стаж для женщины должен составлять 30 лет, а для мужчин – 35 лет. Ветераны труда Челябинской области пользуются мерами социальной поддержки – им предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1124 рубля (не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1316 рублей (пользующиеся услугами местной телефонной связи).