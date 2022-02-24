ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от операций в долларах и евро

Банк с госучастием ВТБ рекомендовал своим розничным клиентам сократить или закрыть в кратчайшие сроки "маржинальные позиции по портфелям иностранных ценных бумаг в связи высокой волатильностью на финансовом рынке".

Также банк рекомендует клиентам-юрлицам временно воздержаться от операций в долларах и евро. При этом все сервисы доступны без ограничения.

ВТБ называется в числе российских банков, в отношении которых могут быть введены санкции в связи с военной операцией России на Украине.