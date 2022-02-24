ФСБ: Все украинские пограничники покинули посты на границе с Россией

В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что к 13 часам мск все подразделения украинских пограничников покинули посты на границе с Россией.

"Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — отметили в ведомстве.

Также в ФСБ сообщили, что на территорию РФ в Брянской области и Крыму перешли 46 украинских пограничников.