Минтербез Прикамья предостерег жителей края от участия в незаконных массовых митингах и пикетах

Минтербез Прикамья предостерег жителей края от участия в незаконных массовых митингах и пикетах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство напомнило, что такого рода мероприятия предварительно согласуются с властями, и что на сегодняшний день уведомлений о согласовании мероприятий не поступало.

"Таким образом, проведение несогласованных публичных мероприятий и размещение публичных призывов к ним – незаконно, организаторы и участники подобных мероприятий могут быть подвергнуты административной ответственности", - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. А также арест до 15 суток.

Так в ведомстве ответили на появившиеся в соцсетях сообщения об антивоенных митингах.