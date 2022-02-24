24 Февраля 2022
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Кадр горящего аэропорта Ивано-Франковска Украины (24.02.22) (2022) | Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Минтербез Прикамья предостерег жителей края от участия в незаконных массовых митингах и пикетах

Минтербез Прикамья предостерег жителей края от участия в незаконных массовых митингах и пикетах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство напомнило, что такого рода мероприятия предварительно согласуются с властями, и что на сегодняшний день уведомлений о согласовании мероприятий не поступало.

"Таким образом, проведение несогласованных публичных мероприятий и размещение публичных призывов к ним – незаконно, организаторы и участники подобных мероприятий могут быть подвергнуты административной ответственности", - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. А также арест до 15 суток.

Так в ведомстве ответили на появившиеся в соцсетях сообщения об антивоенных митингах.

Теги: митинг, пикет, предупреждение, штраф, арест



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