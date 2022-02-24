24 Февраля 2022
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Политика В России Москва
москва кремль красная площадь (2003) | фото: Накануне.ru

СМИ: В Москве перекрывают Красную площадь

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ и очевидцев о том, что в Москве перекрывают Красную площадь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в текущей ситуации нужно обеспечить безопасность в местах массового скопления людей и около Кремля.

"Здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в метро.

Теги: красная площадь, москва, перекрытие



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