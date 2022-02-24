СМИ: В Москве перекрывают Красную площадь
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ и очевидцев о том, что в Москве перекрывают Красную площадь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в текущей ситуации нужно обеспечить безопасность в местах массового скопления людей и около Кремля.
"Здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в метро.