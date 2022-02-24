В Госдуме предложили не обращать внимание на россиян, которые против войны на Украине

В Госдуме считают, что операция российских военных на Украине – борьба с фашизмом.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что таким образом Россия "помогает Западу".

"Россия освобождает русский мир. И самое главное – мы помогаем Западу. Он помогает Украине, где у руля находятся неонацисты, а фашизм очень быстро распространяется и по другим странам. Он бы затронул и Польшу, и Чехию, и добрался бы до Германии. Поэтому нужно это всё вырезать, уничтожать, чтобы больше слова "фашизм" не было в нашей лексике", - заявил депутат в комментарии изданию "Подъем".

Он также предложил не обращать внимание на тех россиян, которые выступают против войны на Украине: "Таких людей у нас очень мало. На них обращать внимание не стоит".