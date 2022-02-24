Песков: Сроки спецоперации в Донбассе определит Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки спецоперации в Донбассе будут определяться Владимиром Путиным и зависеть от ее результативности.

Представитель Кремля назвал целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, так как это "представляет угрозу для нашего народа", передает РИА Новости.

Песко подчеркнул, что никто не говорит об оккупации, "в данном случае это слово здесь неприменимо".

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий", - пояснил он, отвечая на вопрос о том, означает ли денацификация необходимость смены правительства Украины.

Напомним, в утреннем обращении президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию".

В Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Ранее капитан первого ранга Константин Сивков в комментарии Накануне.RU заявил, что задача разгрома нацистского режима может быть решена в очень короткие сроки, речь может идти о днях или неделе. "Судя по тому, как уже вошли в Черниговскую область танки, подошли уже к Харькову, надо полагать, что темпы продвижения достаточно высокие, 50-60 и до 100 км в сутки", - сказал он.