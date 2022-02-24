24 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Уральские банки подают иски на малый бизнес из-за "ковидных" кредитов

В 2021 году Арбитражный суд Свердловской области столкнулся с абсолютно новой практикой, а именно - взыскание задолженности по covid-кредитам, выданным малому бизнесу в связи с коронавирусной ситуацией.

Как рассказал в ходе пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков, изначально речь шла о 10-20 исках, однако уже сегодня их число доходит до сотни. Причиной стало несоблюдение субъектом предпринимательства заранее оговоренных правил, при которых кредиты и могли считаться льготными. Так главным из них стало требование не сокращать число рабочих мест, несмотря на пандемию

"В 2021 году мы столкнулись с новой категорией дел - это дела по истребованию банками кредиторской задолженности с тех субъектов малого предпринимательства, которые не смогли выдержать данные условия - где происходили сокращения рабочих мест, и таких дел было достаточно много, и они до сих пор продолжаются. Со второй половины 2021 года начался рост таких дел: сначала это были разовые - 10-20, сейчас это уже доходит до сотни. И этот новый вызов для наших судей мы успешно рассмотрели, субъектные акты все вступили в законную силу и не отменялись вышестоящими инстанциями. Как правило, суд удовлетворял требования банков, поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено, что порой предприниматели действительно вынуждены были сокращать рабочие места в следствии социально-экономической ситуации", - рассказал Чураков.

Напомним, что коронавирус негативно повлиял на малый бизнес не только во время самоизоляции, но и в период введения QR-кодов. Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера отметил, что темпы закрытия предприятий сопоставимы с человеческими жертвами в результате пандемии.


Теги: кредит, коронавирус, банки, бизнес



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