24 Февраля 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО президиум (2019) | Фото: Дума ХМАО

Дума Югры поддержала ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР/ЛНР

Депутаты думы Югры поддержали ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спикер думы Борис Хохряков отметил, что подписание договоров – единственный способ не допустить войны.

"Именно поддержкой мы можем выразить президенту своё отношение к ситуации. Сегодня более 100 тыс. беженцев прибыли в Россию, они нуждаются в элементарных вещах. 23 февраля три фуры с гуманитарной помощью направлены в Ростовскую область из Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска", - сказал Хохряков.

Глава фракции КПРФ в думе Югры Алексей Савинцев поддержал инициативу, отметив, что предлагал аналогичное решение год назад. Глава фракции "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Зиновьев сообщил, что отсутствие официального статуса республик мешало их развитию. В итоге депутаты думы большинством голосов (32 "за" при ещё шести не голосовавших) поддержали решение.

Голосование депутатов думы Югры о поддержке договора о сотрудничестве с ДНР(2022)|Фото: Youtube-канал думы ХМАО

Голосование депутатов думы ХМАО о поддержке договора о сотрудничестве с ЛНР(2022)|Фото: Youtube-канал думы ХМАО

Ранее Борис Хохряков после заседания фракции "Единой России" заявил, что "на встрече её членов с губернатором Югры Наталья Комарова предложила поддержать ратификацию договоров о независимости ДНР и ЛНР, а также сам Договор о мире, дружбе и взаимопомощи".

"Сегодня мы обратились к членам партии "Единая Россия", это решение было единогласно поддержано. Такое же предложение поступит всем политическим партиям, которые представлены в Думы Югры. И я думаю, что будет консолидированное решение от Совета Думы внести этот вопрос в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания. Это абсолютно правильная мера, это очень серьёзный вопрос. Президентом было принято правильное решение. Потому, что это предотвращает кровопролитие в Донецкой и Луганской народных республиках. Реально мир находился на грани войны. И то, что сегодня происходит, – защита интересов русских людей, которые находятся в этих республиках", - сказал Хохряков.

Теги: Дума ХМАО, ДНР, ЛНР, договор о дружбе



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