24 Февраля 2022
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ВСУ, армия Украины (2015) | Фото:

ФСБ: Российские судна атакованы ракетами ВСУ с воздуха в Азовском море

Два российских гражданских судна были атакованы ракетами ВСУ с воздуха в Азовском море, сообщило погрануправление ФСБ РФ.

Огонь велся со стороны Мариуполя. По данным ведомства, есть раненые.

Пожар на борту потушен, судна продолжили движение.

Отметим, ранее сообщалось, что в Азовском море с утра 24 февраля приостановили судоходство до особого распоряжения. Как заявили в пресс-службе Росморречфлота, решение принято "на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота".

Теги: азовское море, ракеты, всу, судна



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