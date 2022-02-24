24 Февраля 2022
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор: российские СМИ обязаны использовать информацию только из официальных источников

Роскомнадзор выступил со странным заявлением.

Часть его касается статьи 49 закона "О СМИ". В ней говорится, что СМИ обязаны устанавливать достоверность материалов, выпускаемых в эфир. В надзорном ведомстве беспокоятся, что "за последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети "Интернет", непроверенной и недостоверной информации".

Но дальше Роскомнадзор сообщает: "СМИ при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников".

Надзорное ведомство не указывает, в каком российском законе говорится об обязанности СМИ использовать информацию только из официальных источников. Но при этом напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Теги: роскомнадзор, сми, официальные источники, обязательства, ответственность



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