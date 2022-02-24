Пригожин и «Конкорд» горячо поддержали действия высшего руководства России по Украине

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил о проведении специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе. По словам главы государства, мера была вынужденной. Лично предприниматель Евгений Пригожин и представители компании «Конкорд» поддержали действия российского лидера.

«Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!» — сообщила пресс-служба компании на официальной странице «ВКонтакте».

Президент в своем обращении подчеркнул, что ситуация требует от России решительных действий, поскольку жители Донбасса обратились за помощью.