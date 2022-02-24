24 Февраля 2022
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Политика Центральный ФО В России
Евгений Пригожин (2021) | Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пригожин и «Конкорд» горячо поддержали действия высшего руководства России по Украине

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил о проведении специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе. По словам главы государства, мера была вынужденной. Лично предприниматель Евгений Пригожин и представители компании «Конкорд» поддержали действия российского лидера.

«Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!» — сообщила пресс-служба компании на официальной странице «ВКонтакте».

Президент в своем обращении подчеркнул, что ситуация требует от России решительных действий, поскольку жители Донбасса обратились за помощью.

Теги: донбасс, пригожин, конкорд, поддержка путина



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