24 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области арестован депутат, обвиняемый в убийстве жены на железнодорожной станции

Карталинский городской суд заключил под стражу на два месяца депутата Полтавского сельского поселения Николая Швеца, обвиняемого в убийстве супруги на железнодорожной станции в Карталах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, вечером 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД у входа в административное здание подозреваемый выстрелил из гладкоствольного ружья в 35-летнюю работницу железнодорожной станции Карталы. Женщина погибла. На звуки выстрелов прибежал 48-летний железнодорожник и попытался остановить нападавшего, однако он был ранен в область головы. Мужчина госпитализирован.

По версии следствия, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений совершил убийство своей 34-летней супруги. После этого он ранил себя в живот. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении под усиленной охраной.

Теги: убийство, РЖД, депутат, СИЗО,



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