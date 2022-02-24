В Челябинской области арестован депутат, обвиняемый в убийстве жены на железнодорожной станции

Карталинский городской суд заключил под стражу на два месяца депутата Полтавского сельского поселения Николая Швеца, обвиняемого в убийстве супруги на железнодорожной станции в Карталах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, вечером 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД у входа в административное здание подозреваемый выстрелил из гладкоствольного ружья в 35-летнюю работницу железнодорожной станции Карталы. Женщина погибла. На звуки выстрелов прибежал 48-летний железнодорожник и попытался остановить нападавшего, однако он был ранен в область головы. Мужчина госпитализирован.

По версии следствия, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений совершил убийство своей 34-летней супруги. После этого он ранил себя в живот. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении под усиленной охраной.