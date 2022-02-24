24 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, Си Цзиньпин, Китай, КНР, Великий шелковый путь (2021) | Фото: Накануне.RU

Китайские бизнесмены в срочном порядке требуют от российских партнёров выкупить товары

Украинские события уже начинают сказываться на российско-китайской торговле.

"Резкий рост курс доллара на биржах, закрытие торгов и сумасшедший ценник в сто рублей за доллар в обменниках в итоге отразится на кошельках простых покупателей. Уже сейчас китайские карго рассылают российским получателям молнии о необходимости выкупа товара в срочном порядке. Причём курс расчёта происходит не по курсу ЦБ, а по тому курсу, по которому доллары можно выкупить в обменнике", - рассказал Накануне.RU член генерального совета Русско-Азиатского союза промышленников и производителей Максим Спасский.

Он сообщает, что китайские партнёры "находятся в ужасе", поскольку цены на многие товары и так очень сильно выросли в пандемию, а с учётом дальнейшего роста курса доллара многие товары станут настолько дорогими, что мы их вообще покупать не сможем. С другой стороны, в плюсе будут компании, которые работают на экспорт. Для них долларовая выручка будет стимулом для развития бизнеса.

"Но если мы посмотрим на структуру российского экспорта, то мы увидим, что 90% населения это никак не коснётся. В этих условиях встаёт вопрос о выживании российского бизнеса, о том, как ему дальше функционировать вообще. Мы до сих пор не отыграли ещё потери 2014 года, а сейчас, если мы ещё просядем в два раза, допустим до 150-160 рублей за доллар, то насколько реальная покупательная способность населения сократится? Сложность ситуации состоит в том, что у России не было другого выхода и, не берясь, оценивать действия власти в данной ситуации, я хочу сказать одно, что мы находимся на пороге событий, которые мы предугадать не можем", - заключил он.

Теги: Китай, Украина. Спасский



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