Две страны ЕС выступили за запрет на въезд в Европу для всех россиян

Две страны Евросоюза выступили за запрет на въезд в страны Шенгена для всех россиян. Так, госсекретарь Бельгии по миграции полагает, что ЕС должен рассмотреть запрет на въезд для всех россиян, пишет Le Soir.

Также глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс выступил за приостановку выдачи россиянам туристических виз Евросоюза. Об этом сообщает латвийская газета NRA.lv.

"Как член парламента я хотел бы, чтобы туристические визы были приостановлены как таковые. Надо понимать, что российское общество очень благосклонно относится к политике Кремля. Его поддерживает более 70% населения, считающее, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации, а потому Россия имеет полное право и даже обязанность предпринять ответные действия. Если это позиция широкой общественности в России, то она не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны", — цитирует депутата издание "Бизнес Онлайн".