НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении
НАТО на фоне военной операции на Украине выпустило заявление, в котором назвало действия России "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.
Альянс развернет дополнительные сухопутные и воздушные силы на восточном направлении.
"Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения срочной встречи лидеров стран НАТО в связи с военной операцией России на Украине.
В четверг, как ожидается, пройдет срочное заседание постпредов НАТО, пишет "Интерфакс".