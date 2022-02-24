НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении

НАТО на фоне военной операции на Украине выпустило заявление, в котором назвало действия России "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.

Альянс развернет дополнительные сухопутные и воздушные силы на восточном направлении.

"Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения срочной встречи лидеров стран НАТО в связи с военной операцией России на Украине.

В четверг, как ожидается, пройдет срочное заседание постпредов НАТО, пишет "Интерфакс".