24 Февраля 2022
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Политика За рубежом
(2017) | Фото:

НАТО развернет дополнительные силы на восточном направлении

НАТО на фоне военной операции на Украине выпустило заявление, в котором назвало действия России "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.

Альянс развернет дополнительные сухопутные и воздушные силы на восточном направлении.

"Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения срочной встречи лидеров стран НАТО в связи с военной операцией России на Украине.

В четверг, как ожидается, пройдет срочное заседание постпредов НАТО, пишет "Интерфакс".

Теги: нато, украина, военная операция



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