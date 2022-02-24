В Губкинском снег с крыши упал на школьницу
В Губкинском на ребенка с крыши одного из домов обрушился снег, передает корреспондент Накануне.RU.
Инцидент произошел 22 февраля. Снег упал на школьницу в 12 микрорайоне города, с дома №46. По факту произошедшего, следственный комитет Ямало-Ненецкого автономного округа начал проверку.
Поручение отдал руководитель окружного управления СК Андрей Егоров.
"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.