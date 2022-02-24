В ДНР приостановили эвакуацию населения в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения в республике.

"Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, людей из ДНР и ЛНР начали вывозить в Россию вечером 18 февраля на фоне обострения ситуации на Украине.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее Пушилин пообещал, что специальная военная операция в Донбассе "совсем скоро" закончится, города ДНР в самое ближайшее время будут освобождены. Он призвал жителей, которые там проживают, к спокойствию, им ничего не угрожает.