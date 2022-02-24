В центре Екатеринбурга организуют ярмарку цветов накануне 8 Марта

В преддверии 8 Марта в центре Екатеринбурга пройдет ярмарка цветов. Начиная с 5 и вплоть до 8 марта на пересечении Театрального и Банковского переулков будет организована торговля цветочной продукцией.

"Чтобы поздравить наших милых дам с Международным женским днём, мы организуем специализированную ярмарочную торговлю цветочной продукцией на пересечении Театрального и Банковского переулков, которая будет проходить 5, 6, 7 и 8 марта с 10.00 до 16.00. Мы оборудуем там торговые места и приглашаем предпринимателей на законных основаниях принять участие в ярмарке цветов. Для оформления соответствующих документов необходимо обратиться в МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" по адресу улица Антона Валека, 8, контактные телефоны: 304-14-15 (16, 17, 18)", – рассказал в ходе брифинга председатель комитета по товарному рынку Екатеринбурга Иван Бескрестнов.

Он также отметил, что количество мест ограничено, а тем, кто предпочтет заняться незаконной торговлей, грозит административная ответственность. Вместе с этим на площади 1905 года 5 и 6 марта традиционно пройдет и ярмарка выходного дня.