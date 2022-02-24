"Нет войне": российские звезды высказались против операции РФ на Украине

24 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Украина
Остатки от здания, в котором располагался 72 центр информационно-психологических операций ВСУ в Броварах под Киевом (24.02.22) (2022) | Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

"Нет войне": российские звезды высказались против операции РФ на Украине

Многие российские звезды: артисты, журналисты, телеведущие, режиссеры – высказались сегодня в соцсетях против военных действий.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" – написал юморист, ведущий Первого канала Максим Галкин.

Его коллега Иван Ургант под черным баннером на своей странице в Instagram также написал: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Ксения Собчак написала: "Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле - да. С нашими людьми - да. Все мои прогнозы - к ****** (к черту). Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас - оптимисты. Пессимисты все давно уехали".

"Мне дико страшно от сми и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это "защитой" и "освобождением"… Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?" – написала актриса и телеведущая Екатерина Варнава.

"Неделю назад мой сын проснулся ночью в слезах! Когда я спросил "Что случилось?" мой 7-ми летний сын ответил "Папа, я боюсь войны". Я ответил "Солнышко, ну ты что, не переживай, успокойся, войны не будет"! *ука, и вот сегодня началась настоящая война! ***** что же вы творите? – эмоционально пишет певец Сергей Лазарев. - Я сам реву как мальчик сейчас!! Потому что ******, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А ***** жизнь ОДНА и она проходит , и никто вот уже много лет не может выдохуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы!! Пожалуйста остановитесь все! Разом! Скажите СТОП! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить!!! Никто не поддерживает войну! Я хочу , чтобы мои дети жили в мирное время! Я ХОЧУ жить и творить В МИРНОЕ время! НЕТ войне!!".

Теги: звезды, соцсети, протест, максим галкин, сергей лазарев, иван ургант



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4485

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети