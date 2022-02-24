"Нет войне": российские звезды высказались против операции РФ на Украине

Многие российские звезды: артисты, журналисты, телеведущие, режиссеры – высказались сегодня в соцсетях против военных действий.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" – написал юморист, ведущий Первого канала Максим Галкин.

Его коллега Иван Ургант под черным баннером на своей странице в Instagram также написал: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Ксения Собчак написала: "Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле - да. С нашими людьми - да. Все мои прогнозы - к ****** (к черту). Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас - оптимисты. Пессимисты все давно уехали".

"Мне дико страшно от сми и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это "защитой" и "освобождением"… Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?" – написала актриса и телеведущая Екатерина Варнава.

"Неделю назад мой сын проснулся ночью в слезах! Когда я спросил "Что случилось?" мой 7-ми летний сын ответил "Папа, я боюсь войны". Я ответил "Солнышко, ну ты что, не переживай, успокойся, войны не будет"! *ука, и вот сегодня началась настоящая война! ***** что же вы творите? – эмоционально пишет певец Сергей Лазарев. - Я сам реву как мальчик сейчас!! Потому что ******, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А ***** жизнь ОДНА и она проходит , и никто вот уже много лет не может выдохуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы!! Пожалуйста остановитесь все! Разом! Скажите СТОП! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить!!! Никто не поддерживает войну! Я хочу , чтобы мои дети жили в мирное время! Я ХОЧУ жить и творить В МИРНОЕ время! НЕТ войне!!".