Лукашенко о признании ДНР и ЛНР: Сделаем так, как нужно и нам, и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вопрос о признании Луганской и Донецкой народных республик стоит в повестке дня.

"В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — сказал белорусский лидер, чьи слова приводит Sputnik Беларусь.

На прошлой неделе, перед встречей с Владимиром Путиным, Лукашенко заявил, что решение о признании республик будет совместным с Россией и взаимовыгодным. Ранее сегодня сообщалось, что президент Белоруссии собирает оперативное совещание с военными.