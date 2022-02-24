24 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский пообещал снять санкции со всех украинцев, которые пойдут воевать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снимет все санкции с тех украинцев, которые пойдут воевать против Донбасса и России. Об этом он заявил на срочном брифинге.
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"Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государства в составе территориальной обороны", - заявил Зеленский.

Характерно, что Зеленский при этом перешел на русский язык.

Однако он "забыл" добавить, что законодательство Украины запрещает вводить санкции против граждан своей же страны. Но год назад этот запрет был нарушен ради ввода санкций против окружения Виктора Медведчука и закрытия неугодных телеканалов.

Также он заявил о разрыве дипломатических с Россией и призвал россиян выходит на протесты, чтобы остановить военную операцию против киевского режима. Утром было введено военное положение. О всеобщей мобилизации речи пока нет.

Теги: украина, владимир зеленский, санкции



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