Аксенов велел готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает, что после начала военной операции России на Украине получится вернуть доступ к воде из Днепра, которая до 2014 года поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Северо-Крымский канал был основным источником пресной воды для Крыма, не имеющего обширных источников воды на своей территории. Из-за этого три минувших года обернулись для полуострова катастрофической засухой: в неблагоприятных погодных условиях Крым испытывал огромный дефицит воды. Крымские власти называли это геноцидом со стороны Украины.