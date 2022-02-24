24 Февраля 2022
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Политика Украина ДНР и ЛНР
украинский танк, ВСУ, Авдеевка (2017) | Фото: BBC Том Барридж

Украинские боевики готовятся бросить Авдеевку и взорвать коксохимзавод - УНМ ДНР

По оперативной информации, подразделения 25-й воздушно-десантной бригады осуществляют минирование цеха серной очистки и подстанции, питающей Авдеевский Коксохимический завод. Они готовятся бросить город, совершив военное преступление, которое может привести к масштабной гуманитарной катастрофе и массовой гибели мирного населения, сообщает Управление Народной милиции ДНР.

Также, по данным разведки, Главное управление нацполиции и СБУ по Донецкой области готовится к спешной эвакуации, срочно вывозятся документы, оружие и ценное имущество.

Как сообщалось, боевики хотят взорвать два завода в Мариуполе. Украинский президент Владимир Зеленский призвал наносить максимальный урон Донбассу и Вооруженным Силам России.

Теги: украина, ВСУ, ДНР



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