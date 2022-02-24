Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране. Об этом сообщается на сайте украинской футбольной Премьер-лиги.

Розыгрыш турнира должен был возобновиться после зимней паузы завтра, 25 февраля. Теперь возобновление перенесено на неопределенный срок.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. В утреннем обращении Путин заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию".