24 Февраля 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране. Об этом сообщается на сайте украинской футбольной Премьер-лиги.
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Розыгрыш турнира должен был возобновиться после зимней паузы завтра, 25 февраля. Теперь возобновление перенесено на неопределенный срок.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. В утреннем обращении Путин заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию".

Теги: футбол, украинская Премьер-лига, чемпионат, военное положение



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