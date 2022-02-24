24 Февраля 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Остатки украинских сил ПВО в окрестностях Мариуполя (24.02.22) (2022) | Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских военных

Минобороны России сообщило, что народные милиции ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских ВС.

По данным министерства, ДНР и ЛНР прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном плане обороны ВСУ.

Уточняется, что группировка ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до 3 км, а группировка ЛНР, наступая в направлении Счастья, продвинулась на 1,5 км.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные по всей линии фронта массово отказываются от выполнения преступных приказов командования и покидают передовые позиции.

Как сообщалось, села Городище и Меловое на захваченной ВСУ территории ЛНР заняты российскими военными и освобождены от украинской власти. Город Счастье и станица Луганская, находящиеся на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, перешли под контроль ЛНР.

Народная милиция ДНР, сообщала, что идут наступательные действия под Волновахой, украинские боевики несут потери и оставляют свои позиции. Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии фронта сторону. Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров. ДНР уже взяла под контроль населенные пункты Викторовка и Богдановка.

Также киевское МВД заявило, что Россия атакует границы Украины практически по всему периметру с использованием артиллерии и тяжелой техники: в Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

Теги: днр, лнр, вс рф



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