ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских военных

Минобороны России сообщило, что народные милиции ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских ВС.

По данным министерства, ДНР и ЛНР прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном плане обороны ВСУ.

Уточняется, что группировка ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до 3 км, а группировка ЛНР, наступая в направлении Счастья, продвинулась на 1,5 км.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные по всей линии фронта массово отказываются от выполнения преступных приказов командования и покидают передовые позиции.

Как сообщалось, села Городище и Меловое на захваченной ВСУ территории ЛНР заняты российскими военными и освобождены от украинской власти. Город Счастье и станица Луганская, находящиеся на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, перешли под контроль ЛНР.

Народная милиция ДНР, сообщала, что идут наступательные действия под Волновахой, украинские боевики несут потери и оставляют свои позиции. Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии фронта сторону. Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров. ДНР уже взяла под контроль населенные пункты Викторовка и Богдановка.

Также киевское МВД заявило, что Россия атакует границы Украины практически по всему периметру с использованием артиллерии и тяжелой техники: в Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.