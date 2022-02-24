24 Февраля 2022
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Политика Новосибирская область
трасса, автодорога, шоссе (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2022 году 54 километра трасс со школьными маршрутами в Новосибирской области будут отремонтированы по нацпроекту

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в 2022 году дорожники приведут в порядок 53,77 км, по которым двигаются школьные автобусы.

«В текущем году будет отремонтирован участок дороги «Баган – Палецкое - Кучугур» в Баганском районе, «Таскаево – Бакмасиха» в Барабинском районе. В Болотнинском в нормативное состояние будет приведена дорога на Турнаево, в Венгеровском – на Филошенку, в Искитимском – «Сузун – Битки – Преображенка», в Кыштовском – дорога «Кыштовка – Орловка» и другие», – сообщил Анатолий Костылевский.

Таким образом, всего в 2022 году в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожники приведут в порядок около 54 км трасс, на которых осуществляется движение школьных автобусов.

школьный автобус(2018)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, работы по приведению трасс, по которым проходят школьные маршруты, в нормативное состояние осуществляются под контролем правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Стоит отметить, что подведомственное учреждение регионального минтранса – ГКУ НСО ТУАД уже подготовило перечень участков для ремонта и капитального ремонта. На часть работ уже проведены торги, на оставшиеся подрядчиков определят в ближайшее время.

Напомним, на дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области действует 607 школьных маршрутов общей протяженностью 5563 км. Ежедневно к школам подвозится более 10 тысяч детей. В 2021 году дорожно-ремонтные работы были выполнены на почти 80 км школьных маршрутов.

Теги: нацпроект, ремонт дорог, школьные автобусы, школьные маршруты, трассы



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