В Екатеринбурге задерживают участников пикета против войны с Украиной

Жители Екатеринбурга проводят антивоенные пикеты в центре города. В руках у пикетирующих на Площади 1905 года и возле мэрии можно было увидеть плакаты: "Я против войны в Украине", "Нет войне", "Нет войне с Украиной, украинцы, мы с вами!"

Протестные акции проходят в городе с самого утра. В них участвуют как пенсионеры, так и представители молодежи. Среди граждан с активной позицией оказались и колясочники.

Постепенно к зданию администрации стали подтягиваться "автозаки". Как сообщают "Вечерние Ведомости", всего было задержано пять пикетирующих. По предварительной информации, их доставляют в ОП №9.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга предпочли "воздержаться от комментариев".

Операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. В утреннем обращении президент РФ Владимир Путин заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию".

За несколько часов российским военным удалось вывести из строя ВМФ Украины и подавить ПВО соседней страны. По мнению экспертов, "Операция России на Украине" может занять менее недели.