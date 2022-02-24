Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в связи с началом военной операции ВС РФ в Донбассе.
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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в связи с началом военной операции ВС РФ в Донбассе.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС