24 Февраля 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Новом Уренгое будут судить подростка за вымогательство денег у инвалида

В Новом Уренгое 16-летнего подростка обвиняют в вымогательстве, совершенном с применением насилия и в грабеже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, 21 августа прошлого года подросток вымогал у инвалида пять тысяч рублей. Видя, что мужчина напуган, не понимает суть предъявляемых ему претензий и не может оказать сопротивление, юноша избил его. Через несколько дней он вернулся в дом к инвалиду и потребовал деньги с его сестры, которая является попечительницей инвалида. Молодой человек угрожал ей и ее брату, грозился привлечь к ситуации третьих лиц.

Испугавшись, женщина перевела подростку требуемую сумму.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела находилось на контроле руководителя следственного управления Андрея Егорова.

Теги: вымогательство, подросток, инвалид



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