Зеленский призвал наносить максимальный урон Донбассу и ВС РФ

Украинский президент Владимир Зеленский призвал наносить максимальный урон Донбассу и Вооруженным Силам России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он заверил, что украинская армия будто бы все контролирует, а силы Донбасса и России несут потери.

В связи с планами украинских властей глава ДНР Денис Пушилин призвал сотрудников предприятий, расположенных на временно захваченной ВСУ территории, не допустить терактов. Есть информация, что СБУ запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе – завод Ильича и "Азовсталь".

"У меня убедительная просьба – сделать все, что от вас зависит, чтобы это преступление у украинского режима не было возможности осуществить", – обратился он к сотрудникам предприятий.

Утром сообщалось, что подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя и пытаются удержать мирных жителей, фактически взяв их в заложники.

Министр обороны Алексей Резников, который сначала призвал граждан сидеть дома, теперь призвал брать в руки оружие и записываться в отряды территориальной обороны.

"Украина переходит в режим полной обороны. С собой нужно иметь только паспорт", - написал он о вступлении и заверил, что украинская армия "несокрушима".

При этом сами украинские власти признали на срочном брифинге, что произошло вторжение в Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. В соцсетях пишут, что едет российская военная техника. Сопротивления почти не оказывается.