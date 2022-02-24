Зеленский призвал наносить максимальный урон Донбассу и ВС РФ

24 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский призвал наносить максимальный урон Донбассу и ВС РФ

Украинский президент Владимир Зеленский призвал наносить максимальный урон Донбассу и Вооруженным Силам России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он заверил, что украинская армия будто бы все контролирует, а силы Донбасса и России несут потери.

В связи с планами украинских властей глава ДНР Денис Пушилин призвал сотрудников предприятий, расположенных на временно захваченной ВСУ территории, не допустить терактов. Есть информация, что СБУ запланировала подорвать два предприятия в Мариуполе – завод Ильича и "Азовсталь".

"У меня убедительная просьба – сделать все, что от вас зависит, чтобы это преступление у украинского режима не было возможности осуществить", – обратился он к сотрудникам предприятий.

Утром сообщалось, что подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя и пытаются удержать мирных жителей, фактически взяв их в заложники.

Министр обороны Алексей Резников, который сначала призвал граждан сидеть дома, теперь призвал брать в руки оружие и записываться в отряды территориальной обороны.

"Украина переходит в режим полной обороны. С собой нужно иметь только паспорт", - написал он о вступлении и заверил, что украинская армия "несокрушима".

При этом сами украинские власти признали на срочном брифинге, что произошло вторжение в Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. В соцсетях пишут, что едет российская военная техника. Сопротивления почти не оказывается.

Теги: украина, владимир зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4485

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети