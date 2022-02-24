24 Февраля 2022
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Политика В России
Алексей Навальный по видеоконференцсвязи участвует в заседании суда. (2021) | Фото: t.me/rian_ru / РИА Новости

Навальный: "Эта война призвана отвлечь внимание от проблем России"

Во Владимирской области продолжается суд над Алексеем Навальным. Несмотря на то, что процесс посвящен другой теме, оппозиционер во время своего выступления высказался по поводу военной операции России на Украине, которая началась сегодня.

"У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. Я считаю, эта война призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению", - заявил Навальный.

Он добавил, что считает "развязавших эту войну бандитами и ворами". "Эта война должна быть прекращена", - заключил Навальный.

Теги: алексей навальный, украина, война, суд



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