24 Февраля 2022
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Общество В России
Поезда (2020) | Фото: Накануне.RU

Минтранс пообещал оперативно вывезти с юга всех желающих

Минтранс России заявил, что организует оперативный вывоз всех желающих с юга автобусами и поездами.

В министерстве подчеркнули, что имеющихся транспортных ресурсов "достаточно для осуществления запланированных действий".

Напомним, Росавиация из-за военной операции на Украине ограничила в приеме и отправке гражданских бортов 12 городов. Из-за ограничения полетов авиакомпании начали возвращать пассажирам деньги за билеты.

Так, в S7 сообщили, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань.

Теги: минтранс, юг россиии, операция на украине



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