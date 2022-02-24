Минтранс пообещал оперативно вывезти с юга всех желающих

Минтранс России заявил, что организует оперативный вывоз всех желающих с юга автобусами и поездами.

В министерстве подчеркнули, что имеющихся транспортных ресурсов "достаточно для осуществления запланированных действий".

Напомним, Росавиация из-за военной операции на Украине ограничила в приеме и отправке гражданских бортов 12 городов. Из-за ограничения полетов авиакомпании начали возвращать пассажирам деньги за билеты.

Так, в S7 сообщили, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань.