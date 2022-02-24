"ЮТэйр" прекратила полёты на юг

Авиакомпания "ЮТэйр" прекратила полёты на юг России.

"В связи с решением Росавиации об ограничении полётов на юге России, "ЮТэйр" временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании, а также в сторонних агентствах – в зависимости от места покупки билета", - сообщил Накануне.RU перевозчик.

Напомним, Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. "Уральские авиалинии" также уже отменила полеты в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. В это же время из-за ограничения полётов в южные города России авиакомпании начали возвращать пассажирам деньги за билеты.