В Челябинской области должностных лиц транспортного предприятия осудят за гибель работника

В Челябинской области бывших начальника и мастера Златоустовской дистанции пути будут судить за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Следствие считает, что в марте прошлого года обвиняемые при проведении ремонтных работ на перегоне Сыростан-Хребет ЮУЖД допустили нарушения требований охраны труда, в результате которых погиб монтер пути. Они не обеспечили ограждение места ремонта и открыли перегон для движения поездов, не убедившись об окончании техработ.

Напомним, 2 марта на 1981 км перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд наехал на монтера пути. По предварительным данным, бригада работников выполняла работы по закреплению рельс. В этот момент один из монтеров и был травмирован проходящим грузовым поездом. Мужчина погиб.