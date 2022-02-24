ФСБ заявила об обстреле погранпункта в Курской области с украинской стороны

Пограничный пункт пропуска Теткино в Курской области обстреляли сегодня утром со стороны Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Уточняется, что ответным огнем нападение было подавлено. Пострадавших нет.

Напомним, операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины. Рано утром 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена военная операция в рамках "денацификации", которая быстро вышло далеко за пределы Донбасса.