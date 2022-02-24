В московском и петербургском метро усилены меры безопасности

В московском и петербургском метро усилены меры безопасности. Так, в Санкт-Петербурге усилили визуальный контроль на станциях и в вестибюлях. В Москве, по данным ТАСС, работники на станциях и на выходе из них останавливают людей для проверки документов.

Напомним, ранее стало известно о закрытии для гражданских рейсов 12 аэропортов юга страны, включая Симферополь и Сочи. Минтранс заявляет о намерении доставить людей из этих городов наземным транспортом, а авиакомпании возвращают деньги за билеты.