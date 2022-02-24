В "Кольцово" отменяют и задерживают рейсы из-за обстановки на Украине

В международном аэропорту "Кольцово" отменяют и задерживают рейсы на фоне военных действий в Украине.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, "Уральские авиалинии" уже отменили вылет в Краснодар, "Nordwind" - в Сочи, "Somob Air" - в Душанбе, "NordStar" - в Ростов-на-Дону. "Уральские авиалинии" и "Победа" также задерживают рейсы в Сочи.

Напомним, Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. "Уральские авиалинии" также уже отменила полеты в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

В это же время, из-за ограничения полетов в южные города России авиакомпании начали возвращать пассажирам деньги за билеты.