Суд продлил арест основателю Group-IB
Лефортовский суд Москвы продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Арест Сачкову продлен по ходатайству ФСБ до 28 мая, сообщает РИА Новости.
Сачкова задержали по подозрению в госизмене в сентябре. В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал бизнесмена по ходатайству ФСБ. Материалы дела засекречены.
Ранее Сачков попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать переводу под домашний арест.