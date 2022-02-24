Суд продлил арест основателю Group-IB

Сачкова задержали по подозрению в госизмене в сентябре. В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал бизнесмена по ходатайству ФСБ. Материалы дела засекречены.

Арест Сачкову продлен по ходатайству ФСБ до 28 мая, сообщает РИА Новости.

Лефортовский суд Москвы продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене.





