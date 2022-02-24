24 Февраля 2022
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Происшествия В России
Илья Сачков (2021) | Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Суд продлил арест основателю Group-IB

Лефортовский суд Москвы продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Арест Сачкову продлен по ходатайству ФСБ до 28 мая, сообщает РИА Новости.

Сачкова задержали по подозрению в госизмене в сентябре. В конце сентября Лефортовский суд Москвы арестовал бизнесмена по ходатайству ФСБ. Материалы дела засекречены.

Ранее Сачков попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать переводу под домашний арест.

Теги: Group-IB, Сачков, арест



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Ранее 16.12.2021 16:16 Мск Сачков заявил, что его дело не связано с деятельностью Group-IB
Ранее 23.11.2021 12:06 Мск Основатель Group-IB попросил Путина посодействовать переводу под домашний арест


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