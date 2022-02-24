24 Февраля 2022
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Общество Тюменская область
Проект развязки на Червишевском тракте Тюмени (2022) | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени построят развязку длиной 4,7 километра

По распоряжению губернатора Александра Моора в 2022 г. начнётся возведение путепровода над Червишевским трактом протяженностью более 4,7 км, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.
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Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход деревни Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 ""Иртыш", подъезд к Тюмени" станет одним из крупнейших объектов дорожной инфраструктуры, которые начнут строить в области в наступившем году. Развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход Ожогино" к трассе "Иртыш" будет иметь форму неполного клевера. Одну разворотную петлю заменит разворот, отнесённый к Ожогино, чтобы сохранить памятник природы "Тополя". Предусмотрены надземный пешеходный переход, велосипедные и пешеходные дорожки.

Проект развязки на Червишевском тракте Тюмени(2022)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, летом прошлого года Моор во время рабочей поездки по Тюмени оценил ход строительства транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Проектом предусмотрено устройство двух путепроводов, восьми съездов, надземного пешеходного перехода и велодорожек.

"Это первая трёхуровневая развязка в Тюмени, которая очень важна для города, поэтому строительство затягивать нельзя. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 г. Более того, мы будем проектировать продолжение улицы Мельникайте, чтобы она вышла к улицам Тимофея Чаркова и Щербакова", – сказал тогда губернатор.

Теги: Развязка, Червишевский тракт, Александр Моор



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