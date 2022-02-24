МИД Китая не стал осуждать Россию за операцию на Украине

24 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин (2017) | Фото: www.fmprc.gov.cn

МИД Китая не стал осуждать Россию за операцию на Украине

МИД КНР ответил на заявление Госдепа США о неуважении к принципу территориальной целостности других гоcударств.

"Я обратила внимание на соответствующие заявления, сделанные пресс-секретарем Госдепартамента США. Прежде всего в том, что касается того, как уважать национальный суверенитет и территориальную целостность, американская сторона недостаточно квалифицирована, чтобы указывать Китаю, что делать! Китайский народ обладает особенно верным и глубоким пониманием и чувством национального суверенитета и территориальной целостности”, - заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин на сегодняшнем брифинге.

Она также напомнила о бомбёжке китайского посольства в Белграде и заявила, что "НАТО до сих пор в кровном долгу перед Китаем".

Относительно России китайский дипломат напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности и независимой державой.

"Полностью основываясь на собственных суждениях и интересах своей страны, российская сторона решила самостоятельно сформулировать и реализовать свою собственную дипломатию и стратегию. Я должна также подчеркнуть, что на основе “неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны” китайско-российские отношения принципиально и качественно отличаются от “малого круга” и групповой политики американской стороны, основанной на идеологических линиях, создающих конфронтацию и разделение. Китай не заинтересован и не будет следовать примеру менталитета холодной войны “друг или враг” и практики объединения так называемых альянсов и "кружков"", - отметила Хуа.

Теги: Китай, Россия, США, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4466

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети