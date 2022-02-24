МИД Китая не стал осуждать Россию за операцию на Украине

МИД КНР ответил на заявление Госдепа США о неуважении к принципу территориальной целостности других гоcударств.

"Я обратила внимание на соответствующие заявления, сделанные пресс-секретарем Госдепартамента США. Прежде всего в том, что касается того, как уважать национальный суверенитет и территориальную целостность, американская сторона недостаточно квалифицирована, чтобы указывать Китаю, что делать! Китайский народ обладает особенно верным и глубоким пониманием и чувством национального суверенитета и территориальной целостности”, - заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин на сегодняшнем брифинге.

Она также напомнила о бомбёжке китайского посольства в Белграде и заявила, что "НАТО до сих пор в кровном долгу перед Китаем".

Относительно России китайский дипломат напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности и независимой державой.

"Полностью основываясь на собственных суждениях и интересах своей страны, российская сторона решила самостоятельно сформулировать и реализовать свою собственную дипломатию и стратегию. Я должна также подчеркнуть, что на основе “неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны” китайско-российские отношения принципиально и качественно отличаются от “малого круга” и групповой политики американской стороны, основанной на идеологических линиях, создающих конфронтацию и разделение. Китай не заинтересован и не будет следовать примеру менталитета холодной войны “друг или враг” и практики объединения так называемых альянсов и "кружков"", - отметила Хуа.